Entella, altro stop: il Pescara ferma ancora i chiavaresi

Terza partita senza successi per l’Entellla che si ferma in casa contro il Pescara nell’ottava giornata di Serie C.

L’Entella non sa più vincere. La squadra di Gennaro Volpe viene fermata al Comunale dal Pescara sul 2-2 ed è il secondo pari di fila tra le mura amiche a cui va aggiunta la sconfitta di domenica scorsa a Pontedera. Tre gare senza successi e una classifica che si fa sempre più difficile, i liguri sono dodicesimi con 11 punti a meno sei dalla vetta.

La cronaca di Entella-Pescara

Gli abruzzesi sono una delle squadre più attrezzate del campionato e lo dimostrano fin dalle prime battute con Clemenza a divorarsi il vantaggio e De Marchi a battere Paroni con un tiro sul primo palo venticinque minuti dopo il calcio d’inizio. L’Entella però non ci sta ed è il solito Lescano a suonare la carica con il pareggio al 37’. L’argentino risolve una mischia nell’area ospite e infila la quarta rete stagionale.

Nella ripresa i chiavaresi colpiscono ancora con l’altro bomber Schenetti, è il 62’ quando il fantasista infila la porta avversaria con un bel destro, anche per lui è il quarto centro in campionato. Il problema è che dopo il vantaggio la luce si spegne ancora, e dopo una gran salvataggio di Paroni su De Marchi arriva il pari del Pescara con Pompetti che al 72’ mette a segno il 2-2. L’equilibrio regge fino alla fine, l’Entella esce dal campo ancora una volta con l’amaro in bocca e con un uomo in meno a causa dell’espulsione di Barlocco

Il tabellino di Entella-Pescara

Entella-Pescara 2-2

Marcatori: 25’ De Marchi, 37’ Lescano, 62’ Schenetti, 72’ Pompetti

Entella (4-3-1-2) Paroni, Barlocco, Silvestre. Coppolaro, Di Cosmo; Dessena, Paolucci, Rada (65’ Karic); Schenetti (90’ Cicconi); Capello (77’ Capello), Lescano (77’ Magrassi).

A disposizione: Alesso, Borra, Bruno, Lipani, Macca, Meazzi, Merkaj.

Pescara (3-4-3) Sorrentino, Cancellotti, Ingrosso, Illanes; Zappella, Pompetti, Memushaj, Nzita; D’Ursi (78’ Ferrari), De Marchi (87’ Galano), Clemenza (75’ Bocic).

A disposizione: Frascatore, Marilungo, Radaelli, Rasi, Rauti, Sanogo, Veroli.