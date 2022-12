Entella, Volpe: "Con la Lucchese per il riscatto"

Tornare a vincere per rimanere a contatto con Reggiana e Gubbio, l'Entella terza in classifica nel girone A di Serie C vuole dimenticare in fretta la sconfitta 3-2 con il Pontedera e l'occasione per farlo arriva domani, sabato 3 dicembre alle 17,30 contro la Lucchese.

Entella, la striscia positiva si ferma con il Pontedera

Ala vigilia del match parla mister Gennaro Volpe sul sito ufficiale della società chiavarese: “Sicuramente dovremo mostrare qualcosa di meglio rispetto a quanto visto martedì, sappiamo di aver fatto una brutta prestazione, il risultato può dipendere da tante cose ma l’atteggiamento dipende solo da noi. Domani mi aspetto un atteggiamento forte da parte della squadra, dobbiamo essere la versione migliore di noi stessi. Il calcio è passione, sentimento, questo va portato sul campo e non lasciato a casa”.

“È una partita difficile, martedì la Lucchese ha fatto una grandissima gara contro il Cesena, affrontiamo un avversario ostico. Io preferisco però concentrarmi sulla mia squadra, penso che questo gruppo abbia dei valori, ma i valori vengono fuori quando si va in campo con lo spirito e la cattiveria giusta, con la voglia di fare sempre risultato”.

“Un allenatore ha sempre dei dubbi, i giocatori si allenano tutti bene. Io dovrò fare delle scelte anche perché si tratta della terza partita in una settimana, ho tante possibilità, cercherò di mettere in campo la formazione migliore”.