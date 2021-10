Entella, Cleur: "Siamo arrabbiati, con l'Imolese vogliamo i tre punti"

L'Entella ha bisogno di una svolta. serve una gara che possa ridare slancio ai chiavaresi a secco di vittorie in Serie C da sei gare di fila e precipitati in classifica nelle zone centrali della classifica. Urgono i tre punti per Volpe che proverà a conquistarli contro l'Imolese, Gozzi un paio di settimane fa ha confermato la fiducia al tecnico che però adesso deve riuscire a dare un'accelerata decisa alla stagione.

Entella, Cleur e la sfida contro l'Imolese

Oggi ai microfoni del canale Youtube dell'Entella ha parlato il laterale di difesa Cleur in vista del match di domenica prossima con l'Imolese: "Dobbiamo fare una grande partita perché per noi adesso è fondamentale conquistare tre punti. Nelle ultime due gare abbiamo perso 3 o 4 punti, sappiamo che andiamo incontro ad un battaglia, ma vogliamo vincere".

Il laterale racconta il campionato: "La Serie C è famosa per essere dura, ogni gara è difficile sia se giochi con il Modena o contro Pistoiese e Viterbese, bisogna sempre giocare al massimo altrimenti non vinci".

Nonstante il mese difficile il morale dei chiavaresi è alto: "Siamo molto arrabbiati perchè non siamo più riusciti a vincere, ma non siamo molli, anche in allenamento andiamo sempre molto forte. L'atteggiamento è quello giusto e lo abbiamo dimostrato anche contro la Carrarese, la reazione dopo il gol al passivo c'è stata e abbiamo trovato il pareggio".

Infine un commento sul suo periodo a livello personale: "Ogni partita per me è importante per entrare sempre più in forma. Devo trovare ancora un po' di confidenza con la mia forma fisica. E'vero in difesa siamo pochi a causa degli infortuni, speriamo rientri presto Chiosa che di sicuro ci darà una mano".