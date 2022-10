Genoa femminile, contro la Torres per i primi punti

Quarta giornata in arrivo per il campionato di Serie B femminile che ritorna dopo la sosta per le Nazionale, in cui le azzurre hanno giocato a Genova contro il Brasile perdendo 1-0 ma fornendo un'ottima prestazione.

Le due settimane sono servite al Genoa per dimenticare il brutto avvio di stagione in cui le rossoblu hanno collezionato solo sconfitte, tre in campionato, l'ultima con il Brescia in casa, e una in Coppa Italia contro il Verona. Le ragazze di Oneto sono così ultime in graduatoria con 0 punti alla pari del Apulia Trani e devono iniziare a muovere la propria classifica perché la distanza con il quartultimo posto, che vale la salvezza, è già di tre punti.

Domenica alle 15,30 il Genoa femminile sarà impegnato in trasferta sul campo della Sassari Torres che si trova a metà classifica a quota 4 punti ed è partito forte in campionato battendo il Verona in trasferta 2-1, un grande colpo visto che le venete sono neoretrocesse dalla Serie A. Le sarde però poi si sono bloccate, prima con il pareggio 2-2 con la Ternana e poi con la sconfitta 2-1 sul campo del Trento.