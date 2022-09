Serie B femminile, il Genoa fa visita al Ravenna

Il Grifone prova a conquistare i primi punti della sua storia nella serie B femminile. Le rossoblu hanno perso all'esordio al Gambino contro il Tavagnacco e domani alle 15 sperano di muovere la classifica nella seconda giornata del torneo cadetto. L'avversario sarà il Ravenna, squadra anche lei sconfitta nel primo turno 3-0 dalla Ternana.

Mister Oneto vuole una risposta dalla sue ragazze che avevano perso anche alla prima di Coppa Italia contro il Verona. Di certo in entrambi i casi le avversarie erano sulla carta di alto livello e non facile da affrontare per una compagine che arriva dalla Serie C. Il Genoa infatti questa estate ha acquisito il titolo per accedere alla Serie B, segnale importante da parte della proprietà che guarda con attenzione anche al proprio settore femminile.

La sfida di domenica alle 15 tra Ravenna e Genoa sarà trasmessa gratuitamente in streaming su Eelevn Sport che in questa stagione trasmetterà tutte le gare della Serie B femminile.