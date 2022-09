Domenica l'esordio in B del Genoa Femminile

Domenica ad Arenzano il Genoa femminile scriverà una pagina importante della sua storia. La selezione rossoblu sfiderà ad Arenzano il Tavagnacco alle ore 15 e sarà la prima gara nel campionato cadetto per le genovesi che l'anno scorso hanno giocato un'ottima stagione in C e poi hanno acquistato il titolo per salire di livello.

Le rossoblu proveranno a conquistare anche la prima vittoria in stagione dopo che domenica scorsa in Coppa Italia hanno pers 4-3 in casa contro l'Hellas Verona, neoreotrecessa in Serie B. Una prova di grande spirito e in cui le liguri hanno dimostrato di potersela giocare alla pari contro una squadra decismente forte.

L'esordio del Genoa sarà trasmesso in diretta streaming su EleveSport, una novità che proseguirà per tutta la stagione visto che la piattaforma farà vivere in direta tutte le gare del campionato. Sarà una stagione molto difficile anche per la formula del torneo, solo la prima in classifica sarà promossa, con Lazio e Napoli favorite ai blocchi di partenza, mentre la seconda disputerà il playoff con la penultima di Serie A. Le ultime tre della graduatoria invece verranno retrocesse in Serie C.