Genoa, esordio amaro in Serie B femminile

Squadra in casa

Squadra in casa Genoa Women

Il Genoa femminile esce sconfitto dal Gambino di Arenzano nel giorno del suo esordio ufficiale in Serie B. Le rossoblu perdono contro il Tavagnacco 3-1 con tante emozioni soprattutto nella prima frazione come successo in Coppa Italia dove era arrivato il ko con il Verona.

Il Tavagnacco parte forte e dopo appena cinque minuti è già in vantaggio. Sugli sviluppi di un angolo è De Matteis a trovare la zampata giusta. Il Grifone prova a rispondere ma viene di nuovo colpito al 27' quando Andreoli di testa pesca l'angolino e fa 2-0. La reazione delle padrone di casa questa volta porta i suoi frutti, al 38' infatti lo svantaggo viene dimezzato da Parodi che trasforma il rigore assegnato poco prima. E'comunque una rete storica, la prima in Serie B femminile per il Genoa.

Nella ripresa la doccia fredda arriva dopo appena dieci minuti di gioco qiuando Licco segna il 3-1 direttamente su calcio di punizione. Le rossoblu provano ad attaccare ancora ma l'unica palla gol arriva nel finale con Bargi che però tira fuori e la partita non si riapre.