Genoa femminile, domenica arriva la capolista Lazio

Dopo la prima vittoria, adesso servirebbe una vera e propria impresa per il bis e la risalita in classifica. Il Genoa, che domenica scorsa ha battuto il Sassari Torres femminile in trasferta 2-1 incamerando i primi punti della stagione e lasciando l'ultimo posto in classifica, affronta la Lazio in casa domenica alle 15,30.

Match molto difficile perché non solo le capitoline sono prime in classifica e imbattute con tre vittorie e un pareggio in quattro giornate, ma l'anno scorso giocavano in Serie A e hanno l'obiettivo di tornarci subito. Così è stata costruita una squadra forte che comanda la cadetteria insieme al Napoli, altra neoretrocessa. Per il Grifone invece ricordiamo che il primo campionato di Serie B della sua storia nel settore femminile e al momento si trova penultimo.

Partita quasi da testacoda quindi visto che il Genoa è penultimo e con un grande problema da risolvere per mister Oneto. La Lazio infatti ha già segnato nove gol in campionato, secondo reparto offensivo del torneo dopo quattro giornate, mentre le rossoblu hanno la peggiore difesa del campionato con dieci gol al passivo. La retroguardia ha dato segnali di miglioramento con il Sassari, ma ora deve fare di più per non cadere sotto i colpi delle biancocelesti.