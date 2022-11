Genoa femminile, la difesa è il primo problema da risolvere

Diciannove gol subiti in sette partite di campionato a cui vanno aggiunti gli undici in due gare in Coppa Italia. E'la difesa il tallone d'Achille del Genoa femminile che è terzultimo in Serie B a quota 4 punti e pienamente in lotta per non retrocedere, solo le ultime tre finiranno in Serie C a fine campionato. Domenica c'è la sosta e sarà utile per sistemare alcuni problemi in vista dello scontro diretto con il Trento, altra squadra a 4 punti.

La prima cosa da risolvere per mister Oneto è di sicuro la fragilità difensiva di una squadra che ha perso 5-0 contro il Chievo nell'ultima di campionato, ha subito sette reti dalla Fiorentina in Coppa Italia, va detto che i viola sono un'ottima squadra di Serie A, e che in generale è uscita dal campo senza subire reti solo una volta in stagione. Numeri che consegnano al Genoa il di certo non positivo primato di peggiore difesa del campionato.

Serve una svolta, c'è bisogno di alzare il muro e forse la prossima gara è proprio quella giusta. Domenica 20 novembre infatti il Genoa sfiderà il Trento, peggiore attacco del torneo con soli quattro gol all'attivo in sette partite, e 0 nelle ultime quattro uscite. La sensazione è che sia la partita giusta per tornare al successo che manca dal 16 ottobre per il Grifone.