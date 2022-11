Genoa femminile, domenica la sfida alla seconda in classifica

Le due settimane di sosta per le Nazionali volgono al termine e per il Genoa femminile è già quasi il momento di tornare in campo. Le rossoblu devono cercare di cancellare l'ultimo periodo, non proprio positivo, culminato con la sconfitta 5-0 contro il Chievo Verona, ennesima gara in cui la peggiore difesa del campionato è andata in difficoltà.

Domenica per le ragazze di Oneto si annuncia un altro pomeriggio difficile, l'avversario infatti sarà il Cittadella secondo in classifica con 16 punti, dodici in più di quelli del Genoa, e solo a tre lunghezze dalla Lazio capolista. Le venete sono quindi in piena corsa per la Promozione e possono vantare ben 5 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta in stagione Un ruolino di marcia invidiabile e che non può non preoccupare il Genoa penultimo. Per le rossoblu la missione sarà quella di provare ad arginare l'attacco avversario che ha giò segnato quindici reti in sette gare con una media di oltre due a gara. Una vera e propria impresa visto che la difesa delle liguri è stata invece battuta già diciannove volte.