Serie B, la Sampdoria è la squadra più seguita allo stadio

La Sampdoria è la squadra più seguita della Serie B secondo i dati sulle presenze allo stadio, disponibili sul portale statistico www.transfermarkt.it. Le gare della stagione 2023/2024 sono state seguite da un totale di 222.466 spettatori e la media per gara è pari a 22.247, gli abbonati sono 18.224. Secondo posto in graduatoria per il Palermo, con un totale di 221.905 spettatori e una media a gara di 21.191, terzo gradino del podio per il Bari, che risulta però staccato dalle prime due con 160.975 spettatori al San Nicola e una media di 17.886. Nella passata stagione di Serie B era stato invece il Genoa a prevalere nella classifica delle squadre più seguite del campionato di Serie B: 492.272 spettatori totali alla fine del campionato e una media a partita di 25.909. Di seguito la classifica completa delle presenze allo stadio alla fine del girone di andata.

Serie B 2023/2024: la classifica per presenze medie allo stadio

Sampdoria (Luigi Ferraris): 22.247 spettatori a gara

Palermo (Renzo Barbera): 22.191 spettatori a gara

Bari (San Nicola) 17.886 spettatori a gara

Parma (Ennio Tardini): 12.977 spettatori a gara

Modena (Alberto Braglia): 10.361 spettatori a gara

Catanzaro (Nicola Ceravolo): 10.014 spettatori a gara

Reggiana (Mapei Stadium): 9.439 spettatori a gara

Cremonese (Giovanni Zini): 8.738 spettatori a gara

Ascoli (Cino e Lillo Del Duca): 6.832 spettatori a gara

Pisa (Arena Garibaldi): 6.788 spettatori a gara

Brescia (Mario Rigamonti): 6.457 spettatori a gara

Venezia (Pier Luigi Penzo): 6.184 spettatori a gara

Cosenza (San Vito-Luigi Marulla): 5.597 spettatori a gara

Como (Giuseppe Sinigaglia): 5.557 spettatori a gara

Ternana (Libero Liberati): 5.232 spettatori a gara

Spezia Calcio (Alberto Picco): 4.200 spettatori a gara

Südtirol (Druso): 3.724 spettatori a gara

Lecco (Rigamonti-Ceppi): 3.652 spettatori a gara

Cittadella (Piercesare Tombolato): 3.546 spettatori a gara

Feralpisalò (Lino Turina): 1.515 spettatori a gara

Serie B 2023/2024: la classifica per totale spettatori