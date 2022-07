Serie B, ufficiali le date: si parte il 13 agosto, niente pausa per i Mondiali

Per il sorteggio con il calendario completo del Genoa bisognerà aspettare il 15 luglio, nel frattempo però la Lega Serie B ha ufficializzato le date del campionato 2022/2023.

Inizio fissato, come in Serie A, sabato 13 agosto 2022, ma è possibile che una gara venga anticipata a venerdì 12 agosto. Due i turni infrasettimanali giovedì 8 dicembre e martedì 28 febbraio mentre le soste per gli impegni nazionali saranno le seguenti: sabato-domenica 24 e 25 settembre; sabato e domenica 19-20 novembre e sabato e domenica 25-26 marzo. Venerdì 19 maggio 2022 l'ultima giornata di campionato.

A differenza della Serie A non ci sarà la lunga pausa per i mondiali in Qatar tra novembre e dicembre, la Serie B si fermerà solo dal 27 dicembre 2022 al 13 gennaio 2023 per il consueto stop invernale.

Nel frattempo, in casa Genoa, prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti: superata quota novemila tessere.