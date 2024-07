Serie B 2024/25: ufficiali le date, in campo a Santo Stefano e il primo maggio

Sono state ufficializzate dalla Lega B le date della stagione sportiva 2024/2025. Il campionato, che vedrà impegnata per il secondo anno consecutivo anche la Sampdoria, inizierà sabato 17 agosto 2024 e terminerà venerdì 9 maggio 2025 con la regular season, poi successivamente si giocheranno playoff e playout.

I turni infrasettimanali

Quattro i turni infrasettimanali: martedì 27 agosto 2024, martedì 29 ottobre 2024, giovedì 26 dicembre 2024, e giovedì 1° maggio 2025. Si torna, quindi a giocare sia in occasione di Santo Stefano ispirandosi al 'boxing day' inglese, ma anche in concomitanza con la Festa dei lavoratori.

Le soste

Quattro invece le soste per gli impegni delle nazionali: sabato 7 settembre 2024, sabato 12 ottobre 2024, sabato 16 novembre 2024 e sabato 22 marzo 2025.

Il 10 luglio la presentazione del calendario

I calendari saranno invece ufficialmente presentati mercoledì 10 luglio 2024 in piazza Europa a La Spezia, a partire dalle ore 19.

Serie B 2024-2025: le squadre

Le squadre che parteciperanno alla prossima Serie B: Bari, Brescia, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Frosinone, Juve Stabia, Mantova, Modena, Palermo, Pisa, Reggiana, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Sudtirol.

Coppa Italia: quando inizia e quando gioca la Sampdoria

Ufficializzate anche le date della Coppa Italia 2024/2025: il primo turno si giocherà il 4 agosto, ma per quello che riguarda la Serie B entreranno in scena solo le quattro neopromosse Cesena, Mantova, Juve Stabia e Carrarese. Per la Sampdoria l'esordio sarà al secondo turno, che si giocherà (salvo anticipi e posticipi) nella giornata di domenica 11 agosto. Il terzo turno si giocherà invece mercoledì 25 settembre mentre per gli ottavi di finale bisognerà aspettare il mese di dicembre.

