Sampdoria Women, contro il Pomigliano serve un successo

La sconfitta inaspettata con il Sassuolo ha rimandato ancora l'appuntamento con la vittoria della Sampdoria Women. Le ragazze di Cincotta in campionato hanno perso sei delle ultime sette partite accumulando solo un punto con il Parma. Il calendario ha di sicuro influito visto che prima del Sassuolo le blucerchiate hanno sfidato tutte le big una dietro l'altra, ma adesso non si può più sbagliare.

Sabato alle 12.30 la Samp deve vincere contro il Pomigliano in trafserta per allontanare proprio le prossime avversarie che in caso di succeso aggancerebbero proprio le blucerchiate in classifica. Di seguito l'elenco delle convocate, continua l'emergenza attacco:

Portieri: Fabiano, Odden, Tampieri.

Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Lazzeri, Oliviero, Panzeri, Pettenuzzo, Pisani, Spinelli.

Centrocampisti: ?on?, Cuschieri, Fallico, Re, Regazzoli, Rincón, Taleb.

Attaccanti: Seghir.