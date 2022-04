La Salernitana vince il recupero e complica la corsa salvezza di Genoa e Samp

La vittoria al 94' della Salernitana, nel recupero contro l'Udinese, complica ulteriormente la corsa verso la salvezza di Genoa e Sampdoria. I campani, vittoriosi in Friuli grazie al gol di Verdi all'ultimo minuto, conquistano sei punti in pochi giorni dopo il colpo al Luigi Ferraris contro i blucerchiati e agganciano Grifone e Venezia a quota 22 punti in classifica. In questo momento sarebbero le tre squadre retrocesse, ma ci sono ancora cinque gare da giocare (sei per Salernitana e Venezia che dovranno affrontarsi nello scontro diretto in un altro recupero) con Cagliari e Sampdoria che devono gestire i rispettivi punti di vantaggio, sei per i sardi (28 punti) e sette per i blucerchiati (29 punti). Rimane da capire quale potrà essere la quota salvezza, che dovrebbe comunque attestarsi intorno ai 32 punti.

Per quello che riguarda il Genoa molto dipenderà dalle prossime due partite con il doppio scontro diretto contro Cagliari e Sampdoria, per rimanere in corsa serviranno tendenzialmente due vittorie, tante quante quelle ottenute finora dal Grifone nelle 33 gare disputate. Nelle tre gare finali ci saranno, infine, le sfide a Juventus e Napoli (la prima al Luigi Ferraris e la seconda al Maradona), ultimo atto in casa, contro il Bologna. Nove punti potrebbero bastare come no, perché bisognerà fare meglio di una delle squadre che precedono i ragazzi di Blessin, ma anche delle due che al momento hanno gli stessi punti, almeno una delle quali potenzialmente sopra considerando che devono recupere lo scontro diretto.

La Sampdoria sta meglio per quanto riguarda punti e classifica, ma trend e calendario difficile preoccupano molto. La formazione di Giampaolo ha dopo il successo contro il Venezia ha perso contro Roma, Bologna e soprattutto Salernitana, sprecando le occasioni per chiudere definitivamente il discorso salvezza. Brutto l'atteggiamento della squadra nelle ultime uscite e sul banco degli imputati c'è anche Giampaolo, secondo tanti tifosi tra i maggiori responsabili della situazione. Per quello che riguarda il calendario si parte con la difficile trasferta di Verona (gli scaligeri hanno appena vinto con l'Atalanta), poi fari puntati sul derby che può valere una stagione. Difficilissimo il trittico finale con la Lazio a Roma, la Fiorentina al Ferraris e l'Inter a Milano, che potrebbe ancora giocarsi lo scudetto con il Milan. Quanti punti servono? Vincendo il derby la questione si potrebbe chiudere, ma 32 punti potrebbero anche non bastare se la Salernitana vincesse lo scontro diretto (in casa) con il Venezia e continuasse a correre, nel suo calendario ci sono anche le gare casalinghe contro Cagliari, Empoli e Fiorentina e le trasferte contro Atalanta e Udinese.

Dall'altra parte il discorso potrebbe valere anche per i lagunari in caso di vittoria contro i granata, anche se la formazione di Zanetti è in crisi nera, arriva da sette sconfitte consecutive e ha un calendario molto difficile: oltre al recupero con la Salernitana, Atalanta in casa, Juventus a Torino e poi trittico finale con Bologna, Roma e Cagliari (prima e terza in casa, giallorossi fuori).

Tanti scontri diretti, infine per il Cagliari, attualmente a +6 dal terzultimo posto: si parte con quello del Luigi Ferraris contro il Genoa, poi spazio alla gara casalinga contro il Verona. La formazione di Mazzarri farà visita alla Salernitana, ospiterà poi l'Inter e chiuderà contro il Venezia, in trasferta. Può gestire il vantaggio, ma può anche essere arbitro della lotta per Genoa e Sampdoria.