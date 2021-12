Sampdoria Women, contro il Verona è il momento di tornare a vincere

Quattro gare senza succeso tra campionato e Coppa Italia e ora la ghiotta occasione di tornare al successo. La Sampdoria femminile scalda i motori in vista della gara di domani alle 14 in trasferta contro il Verona. Le blucerchate in Serie A nelle ultime tre partite hanno perso contro Roma e Juventus, squadre di alta classifica, e poi hanno pareggiato con l’Empoli, pari è finita anche la gara di Coppa Italia con la Torres.

La Sampdoria sfida il Verona in Serie A femminile

Non una buona marcia ma ci sono stati segnali molto incoraggianti perché contro Roma e Juventus le sconfitte sono state per 2-1 e 1-0, punteggi che sottolineano come le ragazze genovesi, al primo anno in massia serie, abbiano tenuto testa alla prima e alla terza del torneo.

La prossima sfida sarà quella contro il Verona e l’occasione per rialzarsi e continuare a viaggiare ben lontano dalla zona retrocessione, oggi distante sei punti, è davvero ghiotta. Le venete sono infatti ultime in classifica con un solo punto guadagnato e nove sconfitte in dieci gare. I numeri sono impietosi solo 4 gol all’attivo e 30 quelli al passivo, peggior attacco e seconda peggiore difesa del torneo. Insomma una sorta di Cenerentola da battere a tutti i costi per ritrovare la vittoria che alla Sampdoria femminile manca ormai dal 31 ottobre scorso, 1-0 in casa del Napoli.