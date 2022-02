Serie A femminile, la Sampdoria ospita il Sassuolo

A caccia dell’impresa, domani alle 14,30 la Sampdoria ospita al Garrone il Sassuolo secondo in classifica in Serie A femminile. Le blucerchiate arrivano alla partita dopo il doppio rovescio con il Milan, altra big del nostro campionato, che ha battuto le genovesi due volte in sette giorni, prima 4-0 nel massimo torneo nazionale e poi 4-1 in Coppa Italia. In precedenza però Rincon e compagni avevano vinto tre gare di fila.

La prossima sarà ancora una gara durissima per la Samp che con i suoi 19 punti naviga in una tranquilla posizione di metà classifica, un grosso successo se si pensa che è il primo campionato di Serie A della selezione femminile. Il Sassuolo è invece una realtà più consolidata che per i primi mesi di stagione ha tenuto addirittura il passo dell’imbattibile Juventus.

Le neroverdi nelle ultime settimane hanno perso qualche colpo con la sconfitta con le bianconere e il pari con l’Inter. Due battute d’arresto a cui sono però seguiti i successi con Fiorentina e Verona con dieci gol segnati.Servirà un’impresa quindi alla Sampdoria per provare a stoppare la corsa del Sassuolo.