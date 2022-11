Sampdoria Women, contro il Sassuolo per tornare al successo

Squadra in casa

Squadra in casa Sampdoria Femminile

Tornare a vincere dopo un periodo senza successi, è questo l'obiettivo della Sampdoria femminile che in Serie ha perso cinque delle ultime sei partite sfidando tutte le big una dietro l'altra, l'ultima la capolista Roma con la sconfitta 2-0 senza però demeritare.

Cincotta chiede il riscatto alle sue ragazze contro il Sassuolo, già battuto all'andata 2-1, ma non sarà facile. Oggi è infatti stata stilata la lista delle convocate che saranno solo ventuno per le genovesi con un solo attaccante in rosa, tanti i problemi fisici accusati durante la settimana a Bogliasco. Di seguito la lista delle giocatrici che parteciperanno alla sfida di domani

Portieri: Fabiano, Odden, Tampieri.

Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Lazzeri, Oliviero, Panzeri, Pettenuzzo, Pisani, Spinelli.

Centrocampisti: Cuschieri, Fallico, Mailia, Re, Regazzoli, Rincón, Seghir, Taleb.

Attaccanti: Cedeño.

Sampdoria-Sassuolo in diretta streaming e in tv

La sfida di Bogliasco di domani alle 12,30 sarà trasmessa in diretta streaming su TIMVISION.