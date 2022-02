Sampdoria Women, Sassuolo troppo forte: al Garrone finisce 1-3

Serviva un’impresa che non è arrivata. Il Sassuolo passa contro la Sampdoria in Serie A femminile come da pronostico e gli basta un tempo per regolare le blucerchiate. E’la terza sconfitta di fila per le ragazze genovesi che non sono di certo aiutate dal calendario, le prime due sono infatti arrivate tra campionato e Coppa Italia contro il Milan, le terza contro le neroverdi, una delle big d’Italia del settore femminile.

La dimostrazione arriva già nel primo tempo della sfida dove le ragazze di Piovani riescono a segnare tre volte. La prima dopo appena due minuti di gioco con Bugeja, e le altre due nel finale di tempo con Dubcova e Cantore, un doppio colpo da ko in soli tre minuti. La Samp rientra in campo e prova a rimettersi in careggiata, riesce ad accorociare le distanze con Fallico, ma ormai è troppo tardi. Vince il Sassuolo, per le blucerchiate arrivano prossimamente gare più alla portata.

Il tabellino della sfida

Sampdoria-Sassuolo 1-3

Reti: p.t. 2′ Bugeja, 40′ Dubcova, 43′ Cantore; s.t. 22′ Fallico.

Sampdoria (4-3-1-2): Soggiu; Rizza, Auvinen, Spinelli, Giordano; Fallico, Wagner (15′ s.t. Martinovic), Seghir; Rincón (38′ s.t. Helmvall); Tarenzi (28′ s.t. Battelani), Martínez.

A disposizione: Brunelli, Boglioni, Bargi, Bursi, Pisani, Novellino.

Allenatore: Cincotta.

Sassuolo (4-3-3): Lemey; Santoro, Filangeri (16′ s.t. Brignoli), Orsi, Philtjens (7′ s.t. Dongus); Pandini (16′ s.t. Benoît), Mihashi, Dubcova; Bugeja (16′ s.t. Cambiaghi), Clelland (28′ s.t. Pellinghelli), Cantore.

A disposizione: Lauria, Parisi, Ferrato, Iriguchi.

Allenatore: Piovani.

Arbitro: Madonia di Palermo.

Assistenti: De Angelis di Roma 2 e Toce di Firenze.

Quarto ufficiale: Leone di Avezzano.

Note: espulsa al 39′ s.t. Benoît per doppia ammonizione; ammoniti al 25’ s.t. Cincotta per proteste, al 35’ s.t. Benoît per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 3′ s.t.; terreno di gioco in sintetico.