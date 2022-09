La Sampdoria Women sfida un Milan in grande crescita

Squadra in casa

Squadra in casa Milan Femminile

Altra sfida in salsa milanese per la Sampdoria Women che domani alle 14,30, con diretta gratisin tv su La7, sfida il Milan. Le blucerchiate domenica scorsa hanno interrotto la striscia di tre vittorie di fila perdendo con l'Inter e adesso si troveranno davanti il Milan in grande ripresa. Le rossonere dopo aver perso le prime due gare hanno conquistato sei punti nelle due successive contro Parma e Sassuolo. Due vittorie che hanno rilanciato le ambizioni della squadra.

Oggi la Samp ha svolto la classifica rifinitura pre gara prima di partire per Milano e mister Cincotta ha scelto le convocate per la sfida, ecco l'elenco completo:

Portieri: Fabiano, Odden, Tampieri.

Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Oliviero, Panzeri, Pettenuzzo, Pisani, Spinelli.

Centrocampisti: ?on?, Cuschieri, Fallico, Re, Regazzoli, Rincón, Seghir.

Attaccanti: Baldi, Cedeño, Gago, Tarenzi.