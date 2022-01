Serie A femminile, Sampdoria-Lazio 2-1: buona la prima del 2022 per le blucerchiate

Buona la prima per la Sampdoria Women che vince contro la Lazio al Garrone e si prende il terzo successo di fila dopo quello in Coppa Italia con il Ravenna e quello in campionato con il Verona. Le blucerchiate inguaiano le avversarie che sono al terzo stop consecutivo e continuano il proprio campionato quasi in fondo al gruppo con tre punti. Per Tarenzi e compagne invece la vittoria di oggi significa diciannove punti, sesto posto, salvezza sempre più vicina, sono infatti dodici i punti di vantaggio sulla terzultima.



La sfida inizia subito bene per la Sampdoria che dopo quattro minuti è già in vantaggio con Spinelli. La squadra blucerchiata, favorita alla vigilia, si dimostra migliore delle avversarie e a inizio ripresa mette in ghiaccio la sfida con la seconda rete di giornata firmata da Seghir. Alla Lazio non resta altra che provare l’impresa di ribaltare il risultato e per metà ci risce visto che a pochi minuti dal termine Le Franc accorcia le distanze.

Il tabellino della sfida

MARCATRICI: 4' Spinelli (S), 54' Seghir (S), 88' Le Franc (L)

SAMPDORIA (4-3-3): Tampieri; Bursi (67' Rizza), Auvinen, Spinelli, Boglioni (58' Battelani); Fallico, Wagner, Giordano (67' Novellino); Tarenzi (74' Berti), Seghir, Helmvall (58' Martinovic).

A disp.: Pescarolo, Gardel, Martinez.

All.: Antonio Cincotta

LAZIO (4-3-3): Ohrstrom; Pittaccio, Foerdos, Falloni, Vigliucci; Ferrandi (63' Di Giammarino), Castiello, Cuschieri (74' Le Franc); Fridlund, Chukwudi (46' Labate), Heroum.

A disp.: Natalucci, Savini, Santoro, Groff, Mattei, Berarducci.

All.: Lorenzo Calabria

NOTE. Ammoniti. 62' Heroum (L), 87' Seghir (S), 90'+3' Ohrstrom (L)

Recupero: 1' pt, 3' st.