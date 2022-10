Sampdoria Women, a Bogliasco arriva la super Juventus

La Sampdoria femminile aspetta la Juventus in una domenica di fuoco a Bogliasco. Le blucerchiate, partite forte con tre vittorie di fila, sono reduci dalle sconfitte con Inter e Milan e si troveranno di fronte a partire dalle 14,30 la Juventus vera e propria regina del calcio femminile italiano.

Le bianconere hanno vinto tutte le ultime cinque edizioni del campionato di Serie perdendo in totale su oltre 100 partite solo 5 volte. Una corazzata che in questo inizio di stagione si è concentrata sopratutto sulla Champions League dove è volata nella fase a gironi. Per questo non è prima anche se è ancora imbattuta con tre vittorie e due pareggi. Per la Samp quindi servirà una vera e propria impresa.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Juventus

Queste le probabili formazioni del match:

Sampdoria (4-3-3) Tampieri, Giordano, Pisani, Spinelli, Oliviero, Cuschieri, Conc, Baldi, Rincon, Tarenzi, Gago.

Juventus (4-3-3) Peyraud Magnin, Nilden, Sembrant, Salvai, Boattin, Pedersen, Grosso, Gunnarsdottir, Girelli, Cantore, Beerensteyn.