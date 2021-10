Serie A femminile, la Sampdoria schianta l’Inter

La Sampdoria Women torna a vincere e lo fa battendo l’Inter in casa con un secco 3-0. Per le blucerchiate è il secondo successo in questo campionato che permette di salire a quota 6, per le nerazzurre secondo stop di fila con le milanesi che restano ferme a nove e si allontanano dal treno di testa.

La cronaca di Sampdoria-Inter 3-0

Le blucerchiate in cerca di riscossa partono subito forte e dopo un piccolo rischio in avvio si trovano sul 2-0 in appena tre minuti. Grande pratogonsta della gara è Tarenzi che da ex di turno segna al 12’ su assist di Rincon, altra giocatrice che ha vestito la maglia dell’Inter. Al 15’ a prendesri la scena è Re che approfitta di un calcio d’angolo battuto ancora alla perfezione da Rincon per infilare il 2-0. Dopo il doppio colpo l’Inter prova a reagire e lo fa tre volte con Marinelli, sulle prime due è bravissima Tampieri, sulla terza la mira è difettosa. La padrone di casa avrebero anche la pala del 3-0 che capita due volte nella stessa azione sui piede di Re ma Durante è super e respinge entrambe le conclusioni

La ripresa è meno ricca di spettacolo, i due allenatori iniziano la girandola dei cambi e questo spezza il ritmo. In generale la Samp resta padrona del gioco e finisce anche per colpire una terva volta. A otto minuti dal termine ancora da angol battuto da Rincon, Tarenzi firma la doppietta personale e sale a quota 100 reti in carriera.

Finisce così 3-0, la Sampdoria Women si rialza e allontana la zona rossa della classifica. Un bel sospiro di sollievo per le blucerchiate che torneranno in campo giovedì 14 ottobre per recuperare la gara sospesa a causa del maltemo contro Pomigliano. Con un successo si potrebbero aprire spiragli di classifica decisamente interessanti per Rincon e compagne.