Serie A femminile, Sampdoria ko con l'Empoli

Le motivazioni nel calcio sono importanti, così capita che una squadra ormai salva da due giornate, la Sampdoria, cada in casa contro un'altra formazione che sta ancora lottando per la salvezza, l'Empoli. Al Garrone finisce 1-3 con le toscane che passano in vantaggio dopo appena 8 minuti con la rete di De Rita. L'inizio non è dei migliori, ma Tarenzi suona la carica con un colpo di testa che il portiere avversario para con l'aiuto del palo. Al 23' Martinez firma il pareggio con la terza rete del suo campionato.

Nella ripresa però l'Empoli fa valere la grande voglia di blindare la permanenza in serie A e prende il volo. Succede tutto in tre minuti, dal 31' al 34' con Tampieri cade sotto i colpi di testa di Cinotti e Bragonzi. Sono di due colpi da ko, da cui la Sampdoria non riesce più a rialzarsi se non con Martinovic che allo scadere sfiora la rete del 2-3.

Sampdoria-Empoli 1-3

Reti: p.t. 8′ De Rita, 23′ Martinez; s.t. 31′ Cinotti, 34′ Bragonzi

Sampdoria (4-3-1-2): Tampieri; Giordano, Spinelli, Pisani, Giordano; Seghir (1′ s.t. Battelani), Wagner (40′ s.t. Bargi), ?on? (36′ s.t. Berti); Rincón; Tarenzi, Martínez (22′ s.t. Martinovic).

A disposizione: Ortiz, Boglioni, Helmvall, Marenco, Gardel.

Allenatore: Cincotta.

Empoli Ladies (3-5-2): Capelletti; Mella, Maia, De Rita; Monterubbiano (19′ s.t. Bardin), Cinotti, Silvioni, Bellucci (42′ s.t. Morreale), Oliviero; Dompig, Bragonzi.

A disposizione: Ciccioli, Sacchi, Brscic, Nichele, Tamborini, Nocchi, Binazzi.

Allenatore: Ulderici.

Arbitro: Virgilio di Trapani.

Assistenti: Bocca di Caserta e Pasqualetto di Aprilia.

Quarto ufficiale: Restaldo di Ivrea.

Note: ammonite al 35′ p.t Giordano, al 24′ s.t. Battelani, al 45′ s.t. Morreale per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 3′ s.t.; terreno di gioco in sintetico.