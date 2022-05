Sampdoria Women, l'ultima trasferta dell'anno contro la Roma

Il primo campionato di Serie A femminile per la Sampdoria volge al termine. Le blucerchiate hanno da tempo tagliato il traguardo della salvezza e domani alle 14,30 (diretta tv e streaming su TIMVISION) sfideranno la Roma senza obblighi di classifica. Una fortuna visto che le capitoline sono una superpotenza e sono seconde in classifica con 48 punti. In più stanno vivendo anche un ottimo periodo di forma con le ultime tre vittorie in fila. La Samp arriva invece da due ko in serie con l'invincibile Juventus e con l'Empoli in casa.

Cincontta ha preparato per tutta la settimana la sfida alle giallorosse con qualche problema di formazione. Sono infatti indisponibili Giulia Bursi, Valentina Soggiu e Stefania Tarenzi. TRe assenti quindi, per il resto tutte le convocate le blucerchiate che proveranno a firmare una vera e propria impresa. Di seguito la lista completa.

I convocati per Roma-Sampdoria femminile

Portieri: Ortiz, Pescarolo, Tampieri.

Difensori: Auvinen, Boglioni, Giordano, Pisani, Rizza, Spinelli.

Centrocampisti: Battelani, ?on?, Fallico, Rincón, Seghir, Wagner.

Attaccanti: Bargi, Berti, Helmvall, Lopez, Martínez, Martinovic.