Serie A femminile, Sampdoria travolta dalla Roma

La seconda della classe non fa sconti nemmeno nel giorno in cui alla fine a festeggiare è la Juventus, ancora una volta campione d'Italia. La Roma però non vuole lasciare nulla di intentato e così aggredisce la Sampdoria che viene travolta addirittura per 8-0. Un blackout per le ragazze di Cincontta che non pesa però sull'ottimo campionato fatto con la salvezza ottenuta con ampio anticipo.

La cronaca di Roma-Sampdoria 8-0

La sfida, come si intuisce dal risultato, è un monologo giallorosso. Le padrone di casa schiacciano subite le blucerchiate e all'8' sono già davanti con Serturini. Poi si scatena Pirone che due volte, di testa, insacca nel giro di tre minuti. Il poker arriva già al 26' con Giugliano e una gran botta da lontano che non lascia scmpo a Ortiz.

La Samp non ha nemmeno la forza di rispondere e nella ripresa segna altre quattro volte. La prima con Lazaro dopo appena quattro minuti della seconda frazione, ma non è ancora finita, la Roma non si ferma e sgena ancora con Kollmatz, Roman e Bartoli. Per la Sampdoria è notta fonda.

Il tabellino

Roma-Sampdoria 8-0

Reti: p.t. 8′ Serturini, 19′ e 22′ Pirone, 26′ Giugliano; s.t. 4′ Lazaro, 27′ Kollmatz, 42′ Roman, 47′ Bartoli.

Roma (4-3-3): Ceasar (33′ s.t. Ghioc); Bartoli, Kollmatz, Pettenuzzo, Soffia; Andressa (23′ s.t. Mijatovic), Giugliano, Greggi (12′ s.t. Bernauer); Pirone, Lazaro (12′ s.t. Roman), Serturini (23′ s.t. Borini).

A disposizione: Lind, Linari, Pacioni, Bergersen.

Allenatore: Spugna.

Sampdoria (4-3-1-2): Ortiz (43′ s.t. Pescarolo); Rizza , Pisani, Auvinen, Boglioni; Helmvall (1′ s.t. Battelani), Fallico (1′ s.t. ?on?), Berti; Rincón (8′ s.t. Spinelli); Martinovic, Bargi (1′ s.t. Martínez).

A disposizione: Tampieri, Seghir, Lopez, Giordano.

Allenatore: Cincotta.

Arbitro: Andreano di Prato.

Assistenti: Lencioni di Lucca e Piazzini di Prato.

Quarto ufficiale: Coppola di Castellammare di Stabia.

Note: recupero 0′ p.t. e 2′ s.t.; terreno di gioco in ottime condizioni.