Serie A femminile, la Sampdoria lotta ma si arrende alla capolista Roma

La Sampdoria femminile gioca alla pari, soprattutto nel primo tempo, ma non riesce nell'impresa di fermare la Roma prima in classifica con 8 vittorie e una sola sconfitta e una difesa di ferro capace di subire solo tre reti in nove gare. Per le blucerchiate è la sesta giornata di fila senza successi in campionato ma va detto che in questo lasso di tempo sono state affrontate tutte le big.

Al 28′ Serturini sporca i guanti di Tampieri, mentre al 40′ un tentativo di controbalzo di Giugliano si spegne di poco a lato. Quest’ultima, due minuti più tardi, sblocca la contesa su punizione e consente alle giallorosse di andare al riposo in vantaggio. In avvio di ripresa Tampieri nega ancora la gioia del gol a Lazaro, mentre al 22′ Serturini centra il palo con un destro a giro dalla distanza. Poco più tardi Lazaro prima impegna Tampieri, poi con un docile lob colpisce un secondo legno. Nel finale la Roma archivia la pratica con Haug che svetta più in alto di tutte e raddoppia.

Il tabellino

Roma-Sampdoria 2-0

Reti: p.t. 42′ Giugliano; s.t. 38′ Haug.

Roma (3-5-2): Lind; Linari, Cinotti (30′ s.t. Ciccotti), Minami; Serturini (39′ s.t. Bergersen), Glionna, Giugliano, Greggi (39′ s.t. Kramzar), Kollmats (30′ s.t. Haavi); Lázaro, Giacinti (24′ s.t. Haug).

A disposizione: Ceasar, Landstrom, Bartoli, Wenninger.

Allenatore: Spugna.

Sampdoria (5-3-2): Tampieri; De Rita (25′ s.t. Battistini), Pisani, Spinelli, Pettenuzzo, Oliviero (45′ s.t. Lazzeri); Cuschieri (1′ s.t. Giordano), Re, Fallico; Seghir (45′ s.t. Mailia), Gago (40′ p.t. Regazzoli).

A disposizione: Odden, Fabiano, Rincón, Taleb.

Allenatore: Cincotta.

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria.

Assistenti: Monaco di Termoli e Romano di Isernia.

Quarto ufficiale: Giorgiani di Pesaro.

Note: ammonite al 41′ p.t. Cuschieri, al 7′ s.t. Pettenuzzo, al 14′ s.t. De Rita per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 5′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.