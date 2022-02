Sampdoria Women in cerca di riscatto contro Pomigliano

Dopo settimane dedicate alla Coppa Italia e alla Nazionale è tutto pronto per il ritorno in campo della Serie A femminile. La Sampdoria prepara nel quartier generale di Bogliasco la sfida contro il Pomigliano di domenica alle 14,40 con qualche giocatrice ancora indisponibile. Gardel e Re continuano il proprio lavoro di recuperi, Soggiu proverà ad esserci anche se si sta allenando ancora lontano dal gruppo. Tornate invece alla base Conc e Auvinen dopo gli impegni con le proprie Nazionale, Cincotta avrà anche Ortiz a disposizione, il nuovo acquisto arrivato in settimana in blucerchiato.

La Samp arriva al match dopo quattro sconfitte, ampiamente pronosticabili: due contro il Milan che hanno sancito l’uscita dalla Coppa Italia, un’altra sempre contro le rossonere in campionato dove le blucerchiate si sono fermate anche contro il Sassuolo terzo in classifica.

Il Pomigliano è avversario da prendere assolutamente con le mole, in classifica è settimo appena tre punti dietro proprio alle genovesi e sta vivendo un periodo altalenante ma comunque utile per provare ad uscire dalla lotta salvezza. Due vittorie con Empoli e Napoli e due sconfitte con Juventus e Roma, le prime due della classifica, nelle ultime quattro giornate.