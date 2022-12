Sampdoria Women, continua il momento buio

Squadra in casa

Squadra in casa Sampdoria Femminile

Non riesce più a rialzarsi la Sampdoria femminile che perde 1-0 contro il Pomigliano nel campionato di serie A. Sale quindi a otto la striscia di partite senza vittorie nel massimo torneo con ben sette sconfitte e un solo pareggio con il Parma.

Le tante assenze sono un fattore per le blucerchiate che contro il Pomigliano partono meglio e al 15' ci provano con Olivero senza fortuna. La risposta delle padrone di casa è con Sena che impegna Tampieri brava a respingere qualche minuto dopo anche su Di Giammarino.

Nella ripresa prime schermaglie con botta e risposta tra Corelli e Fallico mentre al 64' Rincon pesca Olivero ma il colpo di testa della doriana viene parato con un bell'intervento di Cetinja. Nel finale sale la pressione del Pomigliano che a pochi minuti dal termine trova la rete che decide il match, Spinelli stende Battelani, per l'arboitro è rigore che l'ex di turno non sbaglia per l'1-0 finale.

Il tabellino

Pomigliano-Sampdoria 1-0

Reti: s.t. 39′ Battelani rig.

Pomigliano (4-4-2): Cetinja; Rizza, Passeri, Apicella, Fusini; Gallazzi, Ferrario, Sena (24′ s.t. Battelani), Di Giammarino (11′ s.t. Novellino); Amorim Dias (1′ s.t. Corelli), Martínez (43′ s.t. Rabot).

A disposizione: Fierro, Manca, Rocco, Sangaré, Miotto.

Allenatore: Sanchez.

Sampdoria (4-3-3): Tampieri; De Rita (43′ s.t. Battistini), Pisani, Spinelli, Giordano (33′ s.t. Panzeri); Regazzoli, Re, Fallico (43′ s.t. ?on?); Cuschieri (24′ s.t. Seghir), Rincón, Oliviero.

A disposizione: Odden, Fabiano, Taleb, Lazzeri, Pettenuzzo.

Allenatore: Cincotta.

Arbitro: Giaccaglia di Jesi.

Assistenti: Abbinante di Bari e Andreano di Foggia.

Quarto ufficiale: Spera di Barletta.

Note: ammonite al 31′ p.t. Re, al 38′ s.t. Spinelli per gioco scorretto, al 37′ p.t. Di Giammarino, al 3′ s.t. Alfano per proteste; recupero 0′ p.t. e 3′ s.t.; spettatori 100 circa; terreno di gioco in sintetico.