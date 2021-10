Serie A femminile, la Sampdoria batte il Napoli all'ultimo respiro

Terza vittoria di fila per la Sampdoria in Serie A femminile. Contro il Napoli è una zampata di Carp al 95' a regalare i tre punti alle blucerchiate, una rete importantissima che lancia le genovesi al quinto posto con 12 punti.

Serie A femminile: la cronaca di Napoli-Sampdoria

La sfida parte subito con un botta e risposta tra le due squadre. Al 13’ Giordano salva le blucerchiate con un intervento decisivo a pochi passi dalla propria porta, quattro minuti più tardi Martinez prova il tiro sul secondo palo, ma il pallone finisce sul fondo. La partita non brilla per il suo spettacolo, l’ultimo sussulto della prima frazione è un colpo di testa di Jaimes che non inquadra la bersaglio grosso.

La partita continua con lo stesso spartito anche nelle ripresa dove le due squadre in pratica si annullano se si fa eccezione per alcune scaramucce con tiri imprecisi e qualche intervento di routine dei portieri. La Sampdoria però trova il modo per vincere, lo fa al 95’ in mischia con Carp che è la più lesta di tutte e segna la rete che vale i tre punti.

Il tabellino di Napoli-Sampdoria

Napoli-Sampdoria 0-1

Marcatori: 95’ Carp

Napoli: Aguirre; Garnier, Di Marino, Awona, Erzen; Tui, Colombo, Abragmsson, Goldoni, Porcarelli, Soledad. All. Pistolesi

A disposizione: Chiavaro, Severini, Imprezzabile, Popadinova, Corrado, Kuenrath, Acuti, Capitanelli, Toniolo.

Sampdoria: Tampieri, Boglioni, Auvinen, Rincòn, Martinez (30’ Helmvall), Spinelli, Battelani, Tarenzi, Novellino, Fallico, Giordano. All Cincotta

A disposizione: Babb, Carrer, Bursi, Musolino, Pescarolo, Bazzano, Gardel, Carp.