Serie A femminile, il Milan travolge la Sampdoria

Termina dopo tre successi di fila tra campionato e Coppa Italia la striscia positiva della Sampdoria. Nella gara di oggi della Serie A femminile le blucerchiate si inchinano al Milan con il risultato di 4-0. Una sconfitta che non deve comunque allarmare, le rossonere sono una delle big del massimo campionato che invece a Genova hanno apppena conosciuto essendo la Samp esordiente assoluta.

Il Milan passa in vantaggio al 21’ con Thomas di testa, poi raddoppia Bergamaschi ancora di testa e infine al 37’ Guagni sale ancora in cattedra servendo il terzo assist vincente della sua gara, questa volta è Piemonte a segnare il tris rossonero. Il monologo continua anche nella ripresa con la traversa di Codina che è l’antipasto al poker diThomas che a tu per tu con il portiere non sbaglia e si regala la doppietta personale.

Il tabellino della gara

Milan-Sampdoria 4-0

Reti: p.t 21′ Thomas, 31′ Bergamaschi, 34′ Piemonte; s.t. 47′ Thomas.

Milan (3-4-3): Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Guagni, Adami, Grimshaw (42′ s.t. Selimhodzic), Tucceri Cimini (24′ s.t. Longo); Thomas, Piemonte (40′ s.t. Stapelfeldt), Bergamaschi (24′ s.t. Andersen).

A disposizione: Fedele, Babb, Kirschstein, Miotto, Cortesi.

Allenatore: Ganz.

Sampdoria (3-5-2): Tampieri; Auvinen, Spinelli, Pisani (15′ s.t. Helmvall); Novellino (1′ s.t. Rizza), Fallico, Wagner, Seghir (15′ s.t. Martinovic), Giordano; Martínez (36′ s.t. Berti), Tarenzi.

A disposizione: Brunelli, Boglioni, Rincón, Bursi, Battelani.

Allenatore: Cincotta.

Arbitro: Mirabella di Napoli.

Assistenti: Piazzini di Prato e Peloso di Nichelino.

Quarto ufficiale: Selvatici di Rovigo.

Note: ammonita al 46′ s.t. Adami per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 3′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.