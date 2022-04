Sampdoria Woman, contro la Juventus la gara più difficile dell'anno

L'impresa è impossibile, ma la Sampdoria non ha nulla da perdere. Le blucerchiate viaggiano verso Torino dove domani affronteranno la Juventus prima in classifica con una sola sconfitta e capace d mettere i brividi in Champions League al Lione, campione d'Europa sei volte negli ultimi sette anni. Le bianconere sono di un'altra categoria, ma come detto le blucerchiate il proprio obietivo lo hanno già raggiunto salvandosi al primo campionato di Serie A in assoluto della storia con ben quattro giornate di anticipo.

Cincotta al termine della rifinitura di oggi ha stilato l'elenco delle convocate con una splendida notizia: il ritorno di Cecilia Re indisponibili Giulia Bursi, Debora Novellino e Valentina Soggiu, mentre è assente Alice Berti, impegnata con la nazionale azzurra Under 19. Di seguito la lista completa.

La gara sarà trasmessa in diretta tv e straming gratis su La7D.

Le convocate per Juventus-Sampdoria

Portieri: Ferraro, Ortiz, Tampieri.

Difensori: Auvinen, Boglioni, Gardel, Giordano, Pisani, Rizza, Spinelli

Centrocampisti: Battelani, ?on?, Fallico, Re, Rincón, Seghir, Wagner.

Attaccanti: Bargi, Helmvall, Martínez, Martinovic, Tarenzi.