Sampdoria Women a caccia del poker nella tana dell'Inter

Squadra in casa

Squadra in casa Inter Women

Continuare a sorprendere, è questo l'obiettivo della Sampdoria che domani alle 14,30 con diretta su TimVision, sfida l'Inter in trasferta, Le blucerchiate sono reduci da tre successi di fila e guardano tutti dall'alto in classifica grazie al primo posto condiviso con Roma e Fiorentina. La prossima tappa delle scalata sarà contro l'Inter, quinta in graduatoria con 7 punti e anche lei imbattuta con due vittorie e un pareggio contro la Juventus.

Cincotta proverà a calare il poker in quello che è il primo big match che convolgerà le sue ragazze capaci di vincere contro Sassuolo, Como e Pomigliano, al momento le ultime tre della classifica. Il mister ha deciso di convocare 22 giocatrici per la sfida, ecco l'elenco completo:

Portieri: Fabiano, Odden, Tampieri.

Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Oliviero, Panzeri, Pettenuzzo, Pisani, Spinelli.

Centrocampisti: ?on?, Cuschieri, Fallico, Re, Regazzoli, Rincón, Seghir.

Attaccanti: Baldi, Cedeño, Gago, Tarenzi.

Questa invece la lista delle giocatrici dell'Inter scelte da Guarino

Portieri: 12 Piazza, 22 Durante, 39 Castelli

Difensori: 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 13 Merlo, 14 Robustellini, 17 Fordos, 29 Kristjánsdóttir

Centrocampiste: 5 Karchouni, 6 Santi, 8 Brustia, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 27 Csiszar, 34 Mihashi

Attaccanti: 7 Marinelli, 9 Polli, 10 Bonetti, 11 Chawinga, 33 Ajara Njoya