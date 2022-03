Serie A femminile: Inter-Sampdoria è uno show, finisce 4-3

Spettacolo e tanti gol a Milano dove la Sampdoria femminile perde 4-3 contro l’Inter mettendo così fine alla striscia di due vittoria in fila in A femminile. La prova comunque deve lasciare soddisfatto Cincotta, le sue ragazze hanno lottato con il cuore su ogni pallone giocando alla pari contro una squadra che è più in alto in classifica.

L’inizio della sfida non è di certo incoraggiante per la Samp che dopo sei minuti va sotto colpita da Csizar, poi rischia altre due volte e infine viene di nuovo battuta, questa volta colpita da Marinelli. Le blucerchiate però hanno cuore da vendere e si riportano in partita con Fallico che in mischia riapre il match, anche se prima del duplice fischio l’Inter si riprende il doppio vantaggio con un gran sinistro di Karchouni.

Tutto finito? Nemmeno per sogno, le blucerchiate escono dagli spogliatoi come delle furie e in cinque minuti riportano il punteggio in parità. Al 50’ Rincon si inventa un bel pallonetto che finisce la sua corsa in rete, al 54’ è Martinez che appena entrata si presenta davanti a Durante e lo fredda. La sfida però non finisce mai, la Samp ci prova ancora, ma è l’Inter a trovare il gol vittoria ancora con Marinelli. I rimpianti blucerchiati aumentano in pieno recupero quando Seghir sbaglia a due passi dalla porta avversaria.

Il tabellino di Inter-Sampdoria

Inter-Sampdoria 4-3

Reti: p.t. 6′ Csizar, 27′ Marinelli, 37′ Fallico, 45′ Karchouni; s.t. 5′ Rincón, 9′ Martínez, 19′ Marinelli.

Inter (4-3-3): Durante; Sonstevold, Kathellen, Simonetti, Lindstrom; Alborghetti (45′ s.t. Polli), Csizar (26′ s.t. Brustia), Karkhouni; Nchout (45′ s.t. Pandini), Marinelli (26′ s.t. Portales), Bonetti (45′ s.t. Merlo).

A disposizione: Gilardi, Santi, Regazzoli, Kristjandottir.

Allenatore: Guarino.

Sampdoria (4-3-1-2): Tampieri; Giordano, Pisani, Spinelli, Auvinen; ?on? (26′ s.t. Seghir), Wagner (15′ s.t. Battelani), Fallico; Rincón (33′ s.t. Helmvall); Martinovic (1′ s.t. Martínez), Tarenzi.

A disposizione: Ortiz, Boglioni, Bargi, Bursi, Rizza.

Allenatore: Cincotta.