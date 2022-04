Sampdoria, gli Ultras contro la Serie A: "Quando escono le date delle ultime quattro giornate?"

Gli Ultras Tito Cucchiaroni attaccano la Serie A sulla gestione del calendario con anticipi e positicipi delle partite.

Diversamente dagli ultimi campionato, quest'anno, gli aggiornamenti sulle date da segnare per i tifosi arrivano in maniera molto più diluita, l'ultimo aggiornamento, relativo alle gare che si giocheranno tra 23 e 25 aprile, è arrivato solamente venerdì 15 aprile, nulla ancora si sa sulle successive quattro giornate, le ultime prima della fine del campionato. Rimane ancora da scoprire anche la data del derby, in programma nel fine settimana tra 30 aprile e primo maggio. Non è stato ancora ufficializato l'orario e nemmeno il giorno in cui si disputerà la gara, così come tutte quelle che vanno dalla 35esima alla 38esima giornata.

Il gruppo della tifoseria organizzata della Sampdoria, in un comunicato, ha chiesto rispetto: "La Lega ha ufficializzato solo il prossimo turno che avrà luogo fra appena una settimana. La domanda che ci facciamo noi è 'ma è normale?'. È normale che il giorno e l’orario di una partita vengano stabiliti a 7 giorni dall’incontro? È normale che chi decide queste cose non tenga mai e poi mai in considerazione i tifosi? È normale che nessuno, stampa compresa, dica nulla? Non si alza una voce, una critica, niente. È normale che chi decide l’orario e il giorno di una partita, con solo una settimana di anticipo, siano gli stessi che “dobbiamo riportare i tifosi negli stadi!”? Per noi non è normale una Serie A in mano alle televisioni".