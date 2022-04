Serie A, ufficiali anticipi e posticipi: c'è anche la data del derby

Sono stati finalmente ufficializzati dalla Lega Serie A gli orari delle giornate di Serie A che vanno dalla 35esima alla 37esima giornata di campionato. Nei giorni scorsi avevano preso posizione anche gli Ultras Tito Cucchiaroni della Sampdoria chiedendo maggior rispetto per i tifosi. A differenza degli anni passati, infatti, gli aggiornamenti sulle date da segnare per i tifosi sono arrivati in maniera molto più diluita nel corso della stagione.

Ufficiale anche la data del derby di ritorno, Sampdoria-Genoa si giocherà sabato 30 aprile alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris; ecco calendario completo con anticipi e posticipi e la programmazione televisiva, ricordiamo che nella prossima giornata Verona-Sampdoria si giocherà sabato 23 aprile alle ore 20:45 e Genoa-Cagliari domenica 24 aprile alle ore 18.

Serie A: giornata 35

Sampdoria-Genoa: sabato 30 aprile 2022, ore 18 (Dazn).

Serie A: giornata 36

Genoa-Juventus: venerdì 6 maggio, ore 21 (Dazn/Sky)

Lazio-Sampdoria: sabato 7 maggio, ore 20:45 (Dazn/Sky)

Serie A: giornata 37