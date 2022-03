Serie A: ufficiali anticipi e posticipi, il calendario di Genoa e Samp

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario con anticipi e posticipi per quello che riguarda le prossime tre giornate, dalla 31esima alla 33esima. Campionato fermo ai box nel fine nell'ultimo fine settimana di marzo per i playoff che portano ai mondiali di Qatar 2022. L'Italia sfiderà la Macedonia a Palermo giovedì 24 marzo in semifinale, eventuale finale contro la vincente di Portogallo-Turchia, martedì 29 marzo. Si riparte invece con la Serie A sabato 2 aprile 2022. Ecco quando giocano Genoa e Sampdoria e dove vedere le partite in tv.

Serie A: giornata 31

Domenica 3 aprile 2022, ore 18: Sampdoria-Roma (Dazn)

Lunedì 4 aprile 2022, ore 18:30: Verona-Genoa (Dazn e Sky)

Serie A: giornata 32

Domenica 10 aprile 2022, ore 12:30: Genoa-Lazio (Dazn e Sky)

Lunedì 11 aprile 2022, ore 20:45: Bologna-Sampdoria (Dazn e Sky)

Serie A: giornata 33