Sergio Leoncini è il nuovo presidente del Campomorone Sant’Olcese. La società nata nel 2012 e che si pone come obiettivo non solo il risultato sportivo ma anche tanta attenzione al territorio, lo ha annunciato questa mattina sui propri canali social. Per Leoncini è una sorta di promozione visto che era già vice presidente.

L’esordio con la nuova carica arriverà già domenica prossima quando alle 15 il Campomorone Sant’Olcese farà il suo esordio nel gruppo B dell’Eccelenza 2021-2022 contro il Molassana Boero in casa.

La squadra però una gioia al suo nuovo primo tifoso l’ha già regalata nel fine settimana appena terminato. Il club di Sergio Leoncini infatti si è qualificato ai quarti di finale di Coppa Italia nel girone più equilibrato della competizione, quello con Busalla e Sestrese. Tutte le gare sono terminate in pareggio, ma a spuntarla è stato il Campomorone Sant’Olcese grazie al 2-2 contro il Busalla e all’1-1 contro la squadra di Sestri Ponente che in precedenza aveva pareggiato 0-0 proprio con Busalla.

Insomma il pass è arrivato grazie alla differenza reti ed è stato staccato con una vera e propria impresa in trasferta. Nella sfida di sabato infatti Ottoboni e Compagnone hanno portato avanti i padroni di casa, ma sono bastati dieci minuti agli ospiti per recuperare grazie ai centri di Gatto e Fassone tra il 23’ e il 33’ della ripresa. Un bel primo regalo per il neo presidente, ma adesso che la carica è diventata ufficiale c’è bisogno di un bis in campionato, prima ocasione utile con il Molassana Boero.