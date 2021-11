Il Sestri Levante dei giovani ko con il Seravezza e fuori della Coppa Italia

Il Sestri Levante viene eliminato dalla Coppa Italia dopo la scofitta con il Seravezza per 4-0. I rossoblu scendono in campo con quasi tutta la Juniores ad eccezione di due elementi e per il primo tempo reggono ampiamete il confronto. Lo 0-0 della prima frazione è un ottimo risultato, ma purtroppo non basta.

Seravezza-Sestri Levante: la cronaca del match di Coppa Italia

Nella ripresa la musica cambia e il Seravezza prima prende le misure e poi colpisce. I padroni di casa si portano in vantaggio con Da Pozzo al 58’ ed è il gol che cambia la gara perché toglie entusiasmo al Sestri Levante. La partita diventa un monologo con il Seravezza che in otto minuti, dal 73' all' 81', chiude i conti con il gol di Bedini su rigore e la doppietta di Benedetti. Finisce 4-0 e si conclude l’avventura in Coppa Italia del Sestri Levante che aveva poche scelte per la competizione.

La gara di oggi infatti è stata inserita in un tour de force che ha visto i rossoblu in campo e vincenti domenica scorsa a Asti, e che li vedrà di nuovo sul rettangolo verde il 7 novembre con il Borgosesia, tre giorni più tardi contro il Casale per il recupero della gara non giocata in apertura di stagione a causa della pioggia, e poi ancora domenica 14 novembre con il Città di Varese.