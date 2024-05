Scontri tra tifosi, la Gradinata Nord: "Nessuna tregua"

Rimane alta la tensione tra i tifosi di Genoa e Sampdoria dopo gli scontri delle ultime settimane e alla luce dello striscione mostrato oggi, domenica 12 maggio 2024, in Gradinata Nord in occasione di Genoa-Sassuolo.

"5-5-2024, che sia ben chiaro a tutti, delle vostre schifezze ne pagherete le conseguenze. Non hai difeso il tuo club perché non sei ultras ma solo spazzatura. Niente tregua e di voi nessuna paura. Se un giorno vi decidete diteci dove e quando volete! Carogne infami". Queste le parole racchiuse in tre striscioni, facendo riferimento a quanto successo in piazza Alimonda e al successivo blitz nella sede degli Ultras in piazza Adriatico. Poi era stato anche accoltellato un tifoso del Genoa a Nervi, successivamente erano arrivati sei arresti della polizia ai danni di altrettanti tifosi blucerchiati.

Erano circolate voci su una possibile 'tregua', ma il messaggio mostrato in Gradinata Nord sembra lasciare intendere che gli animi rimangono molto tesi.

