Schiaffo all'arbitro, un anno di squalifica al dirigente

Un anno di squalifica per aver "raggiunto con uno schiaffo violento al volto" il direttore di gara, è questo il verdetto del giudice sportivo per il gesto del dirigente del Mura Angeli Francesco Iannino.

Il lungo referto del direttore di gara è stato preso in esame e ha portato alla squalifica fino all'8 aprile 2024 del dirigente. I fatti sono stati così riscontrati dal giudice sportivo: subito dopo la gara l'allenatore del Mura Angeli è andato a colloquio con l'arbitro manifestando, senza nessun atteggiamento aggressivo, il proprio disaccordo per alcune decisioni. Poco dopo al cospetto del direttore di gara si è presentato Francesco Iannino, che come spiegato nella sentenza, ha iniziato ad insultare e minacciare l'arbitro che in un primo momento non ha risposto rimanendo impassibile.

La cosa però non si è fermata lì e così il dirigente è stato espulso con il direttore di gara che: "proferiva verso di lui un'espressione certamente non consona al ruolo del ddg", così Iannino ha provato a scagliarsi verso di lui, in un primo momento è stato fermato dall'allenatore e da alcuni giocatori del Mura Angeli, che però non sono riusciti a blocccarlo del tutto perché il dirigente è riuscito poi a raggiungere l'arbitro e a colpirlo con uno schiaffo.

Una vicenda che per fortuna non ha portato gravi conseguenze al direttore di gara, visitato in ospedale e dimesso con "un lieve arrossamento sul viso e sul naso e che non erano presenti lesioni, ecchimosi, dolorabilità palpatoria alle ossa nasali ne' alle ossa facciali" come spigato nel referto ospedaliero.