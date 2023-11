Schiaffo all'arbitro, quattro anni di squalifica per un giovane calciatore

Venti minuti di gioco e poi la gara delle qualificazioni regionali Under 17 tra Santerenzina e Bogliasco si trasforma in qualcosa che esula dal calcio. La colpa è di un giocatore della squadra del levante genovese che prima insulta il direttore di gara, che lo espelle, poi lo avvicina minacciosamente e infine lo colpisce con uno schiaffo in faccia. Un gesto violento che il giudice sportivo oggi ha sanzionato con la squalifica di quattro anni con l'atleta che non potrà scendere in campo fino al 31 luglio 2027.

Nessuna attenuante per il calciatore che al termine della gara è stato portato nello spogliatoio dell'arbitro dal suo allenatore per chiedere scusa. Scuse che però sono definite "fredde e senza alcuna giustificazione" dal comunicato del giudice sportivo.

Il gesto costa anche la sconfitta 3-0 al Bogliasco e 100 euro di multa alla società, "sanzione attenuata per il fattivo comportamento tenuto dai tesserati in occasione dei fatti descritti" recita ancora il comunicato ufficiale.