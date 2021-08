Sassuolo-Sampdoria, le probabili formazioni: tegola Gabbiadini, chance per Verre

Domenica 29 agosto 2021 si gioca la seconda giornata di Serie A: alle 18.30 Sassuolo-Sampdoria al Mapei Stadium di Reggio Emilia con i blucerchiati che cercano riscatto dopo lo stop all'esordio contro il Milan (1-0). Neroverdi che, invece, hanno fatto il blitz a Verona superando 3-2 gli scaligeri.

QUI SASSUOLO. Tante voci di mercato in casa Sassuolo, dopo Locatelli anche Berardi e Scamacca sembrano vicini alla cessione e il secondo piace molto anche alla Samp. Al centro dell'attacco ballottaggio tra il 'vecchio' Caputo e il talentino Raspadori con Traoré, Djuricic (ex della gara) e Boga alle spalle. Out Bourabia e Obiang (altro ex come anche Ferrari che dovrebbe invece essere in campo dal primo minuto) e lotta in difesa per un posto tra Muldur e Toljan. Disponibile dopo la squalifica Kyriakopoulos, ma nel pacchetto arretrato dovrebbe esserci Rogerio.

QUI SAMPDORIA. Tegola Gabbiadini per D'Aversa che nel match contro il Milan ha perso una delle pedine fondamentali per l'attacco (stop di almeno tre settimane), al suo posto potrebbe giocare Verre, entrato bene a gara in corso contro i rossoneri. Pochi dubbi per il resto con Damsgaard e Candreva a completare il reparto alle spalle di Quagliarella (unica punta di ruolo convocata, infortunato Torregrossa, non ancora rientrata la questione Caprari); Yoshida e Ferrari si giocano infine una maglia al centro della difesa dove ha salutato la truppa Tonelli che è stato ceduto all'Empoli. A centrocampo con Ekdal dovrebbe essere confermato Thorsby, ancora panchina per Adrien Silva. Fasce presidiate dai soliti Bereszynski e Augello, anche se scalpita Depaoli.

Probabili formazioni Sassuolo-Sampdoria

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Traoré, Djuricic, Boga; Caputo. All. Dionisi.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Ekdal, Thorsby; Candreva, Verre, Damsgaard; Quagliarella. All. D'Aversa.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Calcio d'inizio: domenica 29 agosto, ore 18:30

Dove vederla: Dazn, Sky e Now Tv