VIDEO | Sassuolo-Sampdoria 0-0: primo punto per D'Aversa, ora servono i rinforzi

Pareggio a reti bianche e primo punto in classifica per la Sampdoria di D'Aversa. Gara ricca di occasioni nella prima frazione di gioco e più avara nella ripresa, blucerchiati un po' in sofferenza nei minuti finali, la speranza è che dal mercato arrivi qualche pedina chiave, soprattutto in attacco. Quagliarella lotta sul fronte offensivo, ma la mancanza di alternative potrebbe essere davvero deleteria a lungo termine. Buona invece la prova difensiva, in grande spolvero anche Audero che riscatta l'errore contro il Milan con alcuni interventi decisivi.

Sassuolo-Sampdoria 0-0 | Cronaca primo tempo

Formazione iniziale senza sorprese per i blucerchiati. La prima occasione è di marca neroverde con un gran tiro di Djuricic che trova la pronta risposta di Audero (4'). Forcing dei padroni di casa che al 6' ci provano ancora, da corner l'ex Ferrari colpisce bene di testa, nessun problema per il portiere blucerchiato, attento anche su un'incursione di Raspadori al 10'. Timida reazione blucerchiata, ma ancora Sassuolo pericoloso con Audero provvidenziale in uscita bassa su Caputo al 12', i ragazzi di D'Aversa replicano per la prima volta al 14' con Candreva, Consigli devia in corner.

Le squadre si allungano e un minuto dopo è ottima la ripartenza blucerchiata sull'asse Damsgasrd-Candreva, Ferrari chiude in angolo evitando i guai, dall'altra parte tiro a giro di Djuricic al 19' e palla che termina (non di tanto) sul fondo. Samp ancora pericolosa al 25' con un diagonale di Candreva, Quagliarella non riesce a piazzare la stoccata sul secondo palo, la risposta di Lopez al 35' è racchiusa in un tiro che si spegne sul fondo, poi ci prova anche Verre, senza fortuna (37'). In chiusura di tempo altro doppio tentativo: Frattesi per i neroverdi e Thorsby per i blucerchiati.

Sassuolo-Sampdoria 0-0 | Cronaca secondo tempo

Nessun cambio a inizio ripresa e l'avvio della Samp è aggressivo, rischia però al 49' su una leggerezza di Colley (l'unica della gara), Caputo prova il pallonetto che termina però alto. Ancora Sassuolo pericoloso al 59' con Boga, Audero vola e la mette in angolo. Il secondo tempo rimane intenso, ma regala meno occasioni, poi all'80' prova a scuoterla Rogerio con un siluro che sfiora la traversa e soffrono i ragazzi di D'Aversa nel dieci minuti finali, la difesa però regge bene l'urto e D'Aversa può cominciare il suo cammino in classifica. Ora la palla passa al mercato.

SASSUOLO-SAMPDORIA 0-0 | TABELLINO E VOTI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6, Ferrari 6.5, Chiriches 6.5, Rogerio 6.5; Maxime Lopez 6.5, Frattesi 6 (87' Magnanelli sv); Djuricic 6.5, Raspadori 6 (77' Scamacca 6), Boga 6 (87' Traoeré sv); Caputo 5.5 (67' Defrel 6). All. Dionisi.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero 7, Bereszynski 6, Colley 6.5, Yoshida 6.5, Augello 6, Thorsby 6.5, Ekdal 6.5 (84' Adrien Silva sv); Candreva 6, Verre 5.5 (65' Askildsen 6), Damsgaard 5 (84' Depaoli sv); Quagliarella 6. All. D'Aversa.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

NOTE: ammoniti Bereszynski, Caputo, Chiriches e Thorsby.