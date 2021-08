Sassuolo-Sampdoria 0-0, le pagelle: super Audero, anonimo Damsgaard

Pareggio a reti bianche e primo punto in classifica per la Sampdoria di D'Aversa. Gara ricca di occasioni nella prima frazione di gioco e più avara nella ripresa, blucerchiati un po' in sofferenza nei minuti finali.

VIDEO | Sassuolo-Sampdoria 0-0: goal e highlights

Quagliarella lotta sul fronte offensivo, ma la mancanza di alternative potrebbe essere davvero deleteria a lungo termine, la speranza è che qualcosa si muova negli ultimi giorni di mercato. Sembra invece soffrire il nuovo modulo Damsgaard che anche oggi non riesce a mettersi in luce. Buona la prova difensiva con Yoshida e Colley insuperabili (il gambiano compie una sola leggerezza, ma anche alcuni grandi recuperi), in grande spolvero anche Audero che riscatta l'errore contro il Milan con alcuni interventi decisivi. A centrocampo non si può fare a meno di Thorsby, bene anche Ekdal.

