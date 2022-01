Sassuolo-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Shevchenko

La Serie A prosegue nonostante l'impennata di casi covid anche tra le squadre. Salvo rinvii l'intera 20esima giornata si giochera nel giorno dell'Epifania, giovedì 6 gennaio 2022. Sassuolo-Genoa, gara importante per il Grifone che deve rimanere attaccato al treno salvezza, si disputerà al Mapei Stadium alle ore 16:30. Le scelte di Dionisi e Shevchenko.

QUI SASSUOLO. Tre giocatori neroverdi sono out per il covid, la società non ha però reso noti i nominativi. Secondo le indicazioni che arrivano dal campo di allenamento è recuperato Djuric, ma partirà dalla panchina, attacco affidato a Berardi, Raspadori e Scamacca. Out Boga che è in coppa d'Africa e al rientro passerà comunque all'Atalanta.

QUI GENOA. Criscito e Serpe sono positivi al covid e quindi non ci saranno, pesa sicuramente l'assenza del capitano in una difesa che Shevchenko (anche lui positivo, in panchina andrà Tassotti) dovrebbe disegnare con Bani, Biraschi e Vasquez. A centrocampo mancheranno Rovella e Sturaro, ci saranno quindi Badelj, Portanova ed Hernani (o Melegoni) con le fasce presidiate da Cambiaso e uno tra Ghiglione e Sabelli (in vantaggio il primo). Sul fronte offensivo Pandev e Destro.

Probabili formazioni Sassuolo-Genoa

Sassuolo (4-3-2-1): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi; Lopez, Harroui; Berardi, Raspadori; Scamacca. All. Dionisi.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Bani, Vasquez; Ghiglione, Hernani, Badelj, Portanova, Cambiaso; Pandev, Destro. All. Shevchenko (in panchina Tassotti).

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Calcio d'inizio: giovedì 6 gennaio 2022, ore 16:30.

Dove vederla: Dazn e Sky.