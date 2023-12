Sassuolo-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Dionisi e Gilardino

Il Sassuolo per rialzarsi e provare a volare lontano dalla zona retrocessione, un vero e proprio spauracchio per una formazione partita con ben altri obiettivi. Il Genoa per dare continuità all'ottimo pareggio con la Juventus e per allontanare l'incubo trasferte con il Grifone che lontano da Marassi ha perso tutte le ultime cinque gare e non vince da otto con sette ko.

Sassuolo-Genoa, le scelte di Donisi

Con sei assenti, Dionisi dovrà cercare le contromisure per la gara contro il Grifone. Probabile che in attacco senza Defrel possano giocare Laurientié e Berardi, ma a piedi invertiti rispetto al solito. Il centravanti sarà sempre Pinamonti con alle spalle Thorstvedt in vantaggio su Bajrami. Davanti a Consigli Erlic e Ferrari, a centrocampo la coppia sarà Henrique-Boloca

Sassuolo-Genoa, le scelte di Gilardino

Soliti problemi in attacco per Gilardino che non potrà contare su Messias e Retegui, così Gudmundsson sarà ancora la luce con Ekuban che potrebbe essere il suo compagno dopo l'ottimo spezzone con la Juventus. A centrocampo Strootman è di nuovo disponibile, ma non ha i novanta minuti e quindi dovrebbe partire dalla panchina. Così Malinovskyi, Badelj e Frendrup formeranno la cerniera di centrocampo, in difesa Bani tra De Winter e Dragusin, a sinistra spazio ancora a Vasquez che avanza il suo raggio d'azione.

Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1) Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurientié, Pinamonti

Genoa (3-5-2) Martinez, Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi; Gudmundsson, Ekuban

Sassuolo-Genoa, dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Genoa di venerdì sarà trasmessa da DAZN su appa e sito ufficiale e sul canale 214 di Sky per gli abbonati ad entrambe le piattaforme. La telecronaca sarà di Alessandro Iori.