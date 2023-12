Sassuolo-Genoa, in otto saltano la gara

Il momento di tornare in campo si avvicina per Genoa e Sassuolo e i due allenatori iniziano a pensare alle formazioni da schierare. Entrambi non saranno al completo a causa degli infortuni, tra i due a passarsela peggio è Dionisi che perde ben sei giocatori in vista della partita, mentre per Gilardino sono solo due le assenze, ma decisamente pesanti.

Sassuolo-Genoa, le ultime notizie sugli infortuni

Il Grifone infatti non potrà ancora contare su Messias e Retegui, entrambi ko per i rispettivi problemi fisici. Per fortuna dei rossoblu tutti e due rientreranno contro l'Inter, nell'ultima gara del 2024. Buone notizie invece da Strootman che è rientrato in gruppo a inizio settimana e quindi potrà prendere parte alla sfida di venerdì alle 18,30 contro il Sassuolo.

L'olandese si giocherà il posto in una mediana che probabilmente non potrà contare su Malinovskyi, al momento è lui il favorito per essere il compagno di Gudmundsson nell'attacco del Genoa, la concorrenza di Ekuban e Puscas sarebbe sorpassata. Sulla squadra di Gilardino incombe anche il pericolo giallo: Badelj, De Winter e Frendrup sono infatti diffidati e alla prosima ammonizione saranno fermati dal giudice sportivo.

Sono in totale sei i giocatori del Sassuolo in infermeria e nessuno recupererà in tempo per venerdì sera. Gli ultimi a fermarsi sono stati Racic e Defrel che si aggiungono a Alvarez, Viti, Obiang e Vina. Formazione quindi tutta in bilico perché le assenze colpiscono tutti i reparti.