Sassuolo-Genoa 1-2, pagelle: Martinez miracoloso, bene De Winter, Sabelli in difficoltà

Il Genoa vince in trasferta sul campo del Sassuolo per 2-1, a Pinamonti rispondono Gudmundsson ed Ekuban per il secondo successo stagionale lontano da Marassi dopo quello di agosto con la Lazio

Tra i top rossoblu c'è il portiere Martinez che nel primo tempo evita il 2-0 e tiene in vita il Grifone, ottima ancheal prova di De Winter, sufficienti gli autori del gol. Dietro la lavagna Sabelli e Badelj

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.