Sassuolo-Genoa 1-2: rimonta rossoblu, scacciato l'incubo trasferta

Il Genoa batte il Sassuolo 2-1 al Mapei Stadium e scaccia l'incubo trasferte. Dopo cinque sconfitte di fila lontano da Marassi, Gilardino si prende tre punti fondamentali in ottica salvezza. Il Grifone va sotto nel primo tempo colpito da Pinamonti, ma nella ripresa rimonta con Gudmunsson ed Ekuban

Sassuolo-Genoa 1-2, la cronaca

Gilardino, ancora privo di Retegui e Messias sceglie Ekuban al fianco di Gudmundsson, per il resto confermato a sinistra Vasquez con De Winter, Bani e Dragusin davanti a Martinez. Solo panchina per il rientrante Strootman, gioca ancora Malinovskyi in mediana. Tegola per i padroni di casa che perdono per influenza Berardi, al suo posto Castillejo. L'inizio di partita è decisamente frizzante, il Grifone impatta bene il match e dopo appena due minuti Dragusin di testa per poco non imbecca i compagni davanti a Consigli, poi azione tutta di prima che libera Ekuban ma l'attaccante incespica sul pallone e l'occasione sfuma. La risposta del Sassuolo arriva all'8' con De Winter bravo ad anticipare il pericoloso inserimento di Thorstvedt.

La gara continua con grande velocità, ma le due squadre non lasciano spazi e così non ci sono più occasioni ma la partita è godbile, da annotare solo al 13' il cartellino giallo a Bani a cui segue quello di Laurienté. Al 25' azione avvolgente dei padroni di casa che liberano al tiro Boloca, ma il destro finisce largo e non di poco, è il preludio al gol che arriva al 27' con il Sassuolo che approfitta di un Genoa sbilanciato per segnare. Lancio lungo per Laurientié che è più veloce di Bani e gli prende il tempo, poi serve Pinamonti che cincischia ma riesce comunque a mettere in rete. Dopo il gol, la partita si sgonfia, i rossoblu prendono in mano le operazioni ma non riescono a creare occasioni fino a fine primo tempo, anzi al 45' rischiano: Laurientié entra in area e scarica su Herique che calcia a colpo sicuro ma Martinez compie un autentico miracolo salvando la propria porta con i piedi.

La ripresa parte con il Genoa che tenta subito di pareggiare ma Badelj di testa su ottimo assist di Sabelli alza troppo la mira. Al 56' ancora più ghiotta l'occasione che capita a Gudmundsson liberato solo davanti a Consiglia da De Winter, il folletto rossoblu però calcia troppo centrale. Il Grifone continua ad attaccare con Ekuban che serve Thorsby, il centrocampista appena entrato calcia forte ma centrale e Consigli respinge, subito dopo il portiere si salva anche sul colpo al volo dal limite di Malinovskyi. Poco prima però Erlic tocca la palla di mano, serve il Var per assegnare il rigore che Gudmundsson trasforma per l'1-1. Il pari riequilibra la gara in tutti i sensi, il Sassuolo rialza il baricentro ma non riesce più a fare male al Grifone che dal canto suo non ha più il pallino del gioco e non arriva più dalle parti di Consigli. Al 78' squillo di Pinamonti che schiaccia di testa ma Martinez è ancora una volta attento. Il Genoa non resta però a guardare e all'87' trova il gol vittoria, Ekuban scatta in contropiede e nessuno lo prende, arriva davanti al portiere e lo fulmina, una rete da tre punti.

Sassuolo-Genoa 1-2, il tabellino

Reti: 28' Pinamonti, 64' Gudmundsson (rig), 87' Ekuban

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6,5; Pedersen 6, Erlic 6, Ferrari 6 (46' Tressoldi 5,5), Toljan 6; Boloca 6, Matheus Henrique 5,5; Castillejo 6 (60' Volpato), Thorstvedt 6 (60' Bajrami), Laurienté 7; Pinamonti 6 (84' Mulattieri).

Genoa (3-5-2): Martinez 7; Dragusin 6, Bani 5,5 (60' Thorsby 6), De Winter 6,5; Sabelli 5,5, Malinovskyi 6 (89' Vogliacco), Badelj 5,5 (74' Strootman 6), Frendrup 6, Vasquez 6 (Martin 6); Gudmundsson 6, Ekuban 6.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Note ammoniti: ammoniti Bani, Laurienté, Ferrari